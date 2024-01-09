Apple рассекретила дату старта продаж гарнитуры Vision Pro. До нее осталось меньше месяца

Корпорация Apple раскрыла дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая появится на официальном сайте и в фирменных магазинахГарнитура Apple Vision Pro поступит в продажу в США 2 февраля, а оформить предзаказ на покупку можно будет уже с 19 января.