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Apple рассекретила дату старта продаж гарнитуры Vision Pro. До нее осталось меньше месяца

Apple рассекретила дату старта продаж гарнитуры Vision Pro. До нее осталось меньше месяца

Корпорация Apple раскрыла дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая появится на официальном сайте и в фирменных магазинахГарнитура Apple Vision Pro поступит в продажу в США 2 февраля, а оформить предзаказ на покупку можно будет уже с 19 января.

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