Из Лондона пора валить...

Слова популярной песни Григория Лепса "Я уеду жить в Лондон! Может быть, навсегда" уже не актуальны, поскольку в этом городе сейчас наблюдается страшнейшая деградация, и многие считают, что оттуда пора бежать.
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