В Новосибирской области повторно разыграли разрешения на добычу косули

Оставшиеся лицензии на отстрел диких животных разделили между охотниками случайным образом.В четверг, 12 октября, повторно разыграли разрешения на добычу косули сибирской на территории Новосибирской области.
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