«Об этом не знал никто» Сын лидера ХАМАСа годами сливал данные спецслужбам США и посадил отца в тюрьму. Как его раскрыли?

Зеленый принц — такой позывной получил Мусаб Хасан Юсеф, старший сын шейха Хасана Юсефа, одного из основателей палестинской террористической группировки ХАМАС, когда начал работать на израильскую службу безопасности.
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