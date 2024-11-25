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«Об этом не знал никто» Сын лидера ХАМАСа годами сливал данные спецслужбам США и посадил отца в тюрьму. Как его раскрыли?

«Об этом не знал никто» Сын лидера ХАМАСа годами сливал данные спецслужбам США и посадил отца в тюрьму. Как его раскрыли?

Зеленый принц — такой позывной получил Мусаб Хасан Юсеф, старший сын шейха Хасана Юсефа, одного из основателей палестинской террористической группировки ХАМАС, когда начал работать на израильскую службу безопасности.

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