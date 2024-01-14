Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

ВМ

Владимир Минаков

"наконец-​то.. в России поймут и определятся с тем, кто же такие русские и как им помочь или посодействовать в репатриации." Именно так - не урюков с постсоветских краёв, а русских людей нужно репатриировать, ибо именно русские люди с развалом страны с названием СССР, вдруг оказались за границами своей Родины...