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Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Не так давно, после поездки в Литву, я писал о том, как местная контрразведка с помощью рекламных щитов с КР кодами, набирает будущую агентуру и, как оказалось, не только в моей малой родине этим занимается.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;наконец-​то.. в России поймут и определятся с тем, кто же такие русские и как им помочь или посодействовать в репатриации.&quot;            Именно так - не урюков с постсоветских краёв, а русских людей нужно репатриировать, ибо именно русские люди с развалом страны с названием СССР, вдруг оказались за границами своей Родины...
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О обенно   продается легко молодежь за деньги.
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