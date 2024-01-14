Не так давно, после поездки в Литву, я писал о том, как местная контрразведка с помощью рекламных щитов с КР кодами, набирает будущую агентуру и, как оказалось, не только в моей малой родине этим занимается.
Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
"наконец-то.. в России поймут и определятся с тем, кто же такие русские и как им помочь или посодействовать в репатриации." Именно так - не урюков с постсоветских краёв, а русских людей нужно репатриировать, ибо именно русские люди с развалом страны с названием СССР, вдруг оказались за границами своей Родины...
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14 час.
Регина Толстоброва
О обенно продается легко молодежь за деньги.
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12 час.
Валерий Вадимов
ибо нет идеологии,сплачивающей...бабло победит зло...вот кремлёвская идеология
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11 час.
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