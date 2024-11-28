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Польские СМИ стирают с сайтов упоминания о русском режиссере

Польские СМИ стирают с сайтов упоминания о русском режиссере

Уральский драматург и режиссер Николай Коляда сообщил, что из польского сегмента интернета исчезают материалы о гастролях «Коляда-театра» в этой стране в прошлые годы и о спектаклях, которые режиссер ставил в польских городах.

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Владимир Уфимцев
Слава нашему Николаю Коляда! Все поляки - были проститутками, есть проститутки и будут ими всегда! Не обращайте внимания! Мы любим вас! Уральский дед.
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