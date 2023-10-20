Данилов высказал угрозы в адрес депутатов, не проголосовавших за запрет УПЦ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что «народ не забудет депутатов», которые не стали голосовать за закон, запрещающий Украинскую Православную Церковь – сообщает в пятницу, .
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