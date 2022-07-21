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Федор Чалов: «С русофобией в Швейцарии ни разу не столкнулся. После 24 февраля в «Базеле» меня поддержали»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, как к нему относились в «Базеле» весной. – Ты переехал первого февраля.

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