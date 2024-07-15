В Петербурге закончили принимать документы у кандидатов во всех муниципальных образованиях города

Об этом рассказал Максим Мейксин В воскресенье, 14 июля, закончился прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов во всех 110 муниципальных образованиях города на Неве, сообщил в своем телеграм-канале Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.