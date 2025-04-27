Паулюс Мотеюнас: «Мы увеличили телеаудиторию наших матчей на 42%»

«Я работаю почти два года, и сегодня Евролига уже совсем другая по сравнению с той, что была тогда. Мы увеличили телеаудиторию наших матчей на 42%, в 2,5 раза повысили вовлеченность на цифровых платформах, в 4 раза – количество просмотров, а наша фан-база продолжает расти.