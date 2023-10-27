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Минутка "Как из душа окатило"

Минутка "Как из душа окатило"

Были времена, но не было подлей. Австралия запретила экспорт в Россию отвёрток и ядерных реакторов.

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Комментарии
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Аудрюс
Станешь англосаксом еще и не то вытворять будешь!
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3 д.
Людмила Свириденко
Иголки, булавки, шпильки и батареи нам теперь не будет поставлять Прибалтика)))). Батареями запаслись?)))
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3 д.
АЧ
Андрей Чернышев
Нажрались кенгуры теперь лихорадит. Жаль конечно что остался без отвертки для реактора)
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2 д.

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