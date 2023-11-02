Qualcomm дала сильный прогноз на текущий квартал

Компания Qualcomm сообщила о доходах за четвертый финансовый квартал, которые превзошли ожидания по продажам и прибыли, несмотря на значительное снижение по сравнению с прошлым годом, и дала сильный прогноз на текущий квартал.
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