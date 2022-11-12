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Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Торпедо», «Спартак» против «Локомотива»

«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» (3:2) в пятницу в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ. В субботу «Зенит» встретится на выезде с «Торпедо», «Спартак» сразится в дерби с «Локомотивом».

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