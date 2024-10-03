Заместитель посла Индии в РФ посетит Казань в преддверии саммита БРИКС

Заместитель посла Индии в России Никилеш Гири планирует в ближайшие дни посетить Казань. Об этом дипломат заявил на встрече с полномочным представителем Татарстана в РФ Равилем Ахметшиным, сообщает пресс-служба Полпредства.
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