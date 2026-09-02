Минвостокразвития и Приморье построят жильё для ИНТЦ на Русском

Минвостокразвития России, правительство Приморья и фонд ИНТЦ "Русский" заключили соглашение о строительстве арендного жилья на острове Русском.
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