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Четыре человека погибли в жутком ДТП на кузбасской трассе, еще трое ранены

Четыре человека погибли в жутком ДТП на кузбасской трассе, еще трое ранены

В Кемеровской области на трассе произошло ДТП, которое унесло жизни четырех человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

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