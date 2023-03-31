Российские ПВО сбили на Запорожском направлении вертолет ВСУ Ми-24

Вертолет Ми-24, приинадлежащий ВСУ, был сбит на Запорожском направлении российскими военными при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук», 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.