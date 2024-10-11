Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 670 подписчиков

Ростовская область в ночь на 11 октября вновь атакована беспилотниками ВСУ

Ростовская область в ночь на 11 октября вновь атакована беспилотниками ВСУ

Их удалось нейтрализовать расчётам РЭБ.В ночь на 11 октября вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Ростовскую область при помощи ударных беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх