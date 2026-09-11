Россия точно своих не бросает? Наших детей отдают Латвии. Что происходит

В Санкт-Петербурге суд постановил депортировать в Латвию двух русских детей. Их мать живёт за границей, но мальчики 9 и 12 лет хотят остаться с отцом в России.
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В подобных ситуациях судья рассматривает вопрос с кем останутся дети после развода супругов основываясь на материальных возможностях в их обеспечении, при этом учитываются заявления самих детей.
В большинстве случаев детей оставляют матерям, если нет каких-то особых обстоятельств. Но присуждают отцу возможность общения с ними.
"Нажимать" в данном случае на то, что "Россия своих не бросает" просто некорректно.
"Своих" в лице предателей, казнокрадов, сволочей и прочих гадов не бросают продажные чинуши и руководители страны
Судью отправить в латвию.......
из европейской страны ни за что бы детей не выпустили, а мы генофондом разбрасываемся
Судью надо проверить на отношение к СВО и патриотизм...
Судьи все продажные! Думают только о своем кармане!
"Судью на мыло" - не надо, мыло будет дерьмом вонять, правильнее на перегной
Дети уже достаточно большие и надо считаться с их мнением - с кем они хотят быть: с отцом или матерью. Судью на мыло!
Судьи, твари