Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Россия точно своих не бросает? Наших детей отдают Латвии. Что происходит

Россия точно своих не бросает? Наших детей отдают Латвии. Что происходит

В Санкт-Петербурге суд постановил депортировать в Латвию двух русских детей. Их мать живёт за границей, но мальчики 9 и 12 лет хотят остаться с отцом в России.

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Игорь Кузнецов

В подобных ситуациях судья рассматривает вопрос с кем останутся дети после развода супругов основываясь на материальных возможностях в их обеспечении, при этом учитываются заявления самих детей.
В большинстве случаев детей оставляют матерям, если нет каких-то особых обстоятельств. Но присуждают отцу возможность общения с ними.
"Нажимать" в данном случае на то, что "Россия своих не бросает" просто некорректно.