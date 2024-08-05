Ynet: Израиль обсуждает превентивный удар по Ирану

На совещании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными силовиками 4 августа обсуждалась возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет сочтена неизбежной, утверждает портал Ynet.
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