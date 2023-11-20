Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

История, связанная со StG 44 (сокращение от Sturmgewehr 44, «штурмовая винтовка 44»), немецкой штурмовой винтовкой, которую в годы Второй мировой войны сконструировал не кто иной, как Хуго Шмайссер, лично для меня началась с того, что пока я утраивался на работу после деревни в институт, моя жена пошла работать сотрудником областного краеведческого музея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх