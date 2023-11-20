«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

История, связанная со StG 44 (сокращение от Sturmgewehr 44, «штурмовая винтовка 44»), немецкой штурмовой винтовкой, которую в годы Второй мировой войны сконструировал не кто иной, как Хуго Шмайссер, лично для меня началась с того, что пока я утраивался на работу после деревни в институт, моя жена пошла работать сотрудником областного краеведческого музея.
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