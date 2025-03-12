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Митрополит Марк помыл полы в Областной клинической больнице

Митрополит Марк помыл полы в Областной клинической больнице

История с мытьём полов владыки в больницах длится уже не первое десятилетие. Она началась ещё с Москвы и прерывалась лишь на период ковидного карантинаМитрополит Рязанский и Михайловский Марк помыл полы в Областной клинической больнице.

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