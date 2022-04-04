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Медучреждение в центре Владивостока продаётся по цене половины квартиры

Медучреждение в центре Владивостока продаётся по цене половины квартиры

Как утверждает продавец, у косметологии есть необходимая лицензия на медицинскую деятельность. В помещениях был проведён «современный, свежий, красивый ремонт», и новому владельцу достанется набор офисной техники, медицинской аппаратуры и мебели.

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