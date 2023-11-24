Полиция арестовала жительницу Псковской области по подозрению в убийстве детей

Тела троих детей обнаружили в частном доме в городе Великие Луки. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу, воспитывающую 8-летнюю девочку и двоих ее младших братьев 2019 и 2023 года рождения.