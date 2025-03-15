Противник Горбачева в Верховном Совете СССР назвал два его главных провала

Среди всех неудач правления последнего лидера СССР Михаила Горбачева можно выделить два главных провала, одним из которых стала вырубка виноградников в рамках антиалкогольной кампании, а другим — вывод советских войск из Германии.
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