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Отмар Сафнауэр о «Кадиллаке»: «Те, кто не участвовали в «Ф-1», не осознают, как это тяжело – я тоже не понимал»

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр дал совет боссам «Дженерал Моторз» и «Кадиллака» перед дебютом 11-й команды в чемпионате в 2026 году.

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