Гранель пошла по энергетике: зять и жена Андрея Назарова нашли свою розетку 

Подробности выяснял корреспондент УтроNews.Ещё в марте 2024 года в ООО «Р-Сеть», которое занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям, появились новые собственники - ООО «Гранель Комфорт» с долей 51% и некое, созданное в 2023 году ООО «Энергоальянс».