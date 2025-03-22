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Царьград

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Дроны залетели в квартиры: Во время ночной атаки ВСУ на Ростовскую область пострадали два человека

Дроны залетели в квартиры: Во время ночной атаки ВСУ на Ростовскую область пострадали два человека

Двух человек увезли в больницу после атаки ВСУ на Ростовскую область. В ночь на 22 марта преступный киевский режим атаковал мирные территории России.

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