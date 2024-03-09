Астронавты NASA назвали человека, навсегда изменившего цивилизацию

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Лорал О’Хара и Майкл Барратт заявили, что полет российского космонавта Юрия Гагарина навсегда изменил цивилизацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии