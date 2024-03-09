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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Астронавты NASA назвали человека, навсегда изменившего цивилизацию

Астронавты NASA назвали человека, навсегда изменившего цивилизацию

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Лорал О’Хара и Майкл Барратт заявили, что полет российского космонавта Юрия Гагарина навсегда изменил цивилизацию.

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