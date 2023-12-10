Эстония хочет запереть Россию в Финском заливе

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

эту конченную Эстонию , как и Литву и Латвию надо было давно УНИЧТОЖИТЬ а всех ее жителей кроме русских выселить в Швецию , как сделал Сталин с немцами в Калиниграде в 1945 году .Не место им на этой земле и еще не допустить туда въезда Азиатских мигрантов и жидов любого пошиба