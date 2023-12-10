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Эстония хочет запереть Россию в Финском заливе

Эстония хочет запереть Россию в Финском заливе

Русофобские власти Эстонии решили пойти стопами Украины и превратить свою территорию в «лунный пейзаж».

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Комментарии
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Виктор Астаповский
И что неживется пидорам спокойно,всё ищут на свое очко приключений
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12 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
эту конченную Эстонию , как и Литву и Латвию надо было давно УНИЧТОЖИТЬ а всех ее жителей кроме русских выселить в Швецию , как сделал Сталин с немцами в Калиниграде в 1945 году .Не место им на этой земле и еще не допустить туда въезда Азиатских мигрантов и жидов любого пошиба
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10 час.

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