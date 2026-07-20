Зиннур Хөсниярның 65 яшьлек юбилее: «Әтием бәхетле: ул салган йортта дүрт буын яши!»

«Татмедиа» акционерлык җәмгыяте бинасы янында татар матбугатының якты шәхесе – танылган язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, «Салават күпере» һәм «Сәхнә» журналларының баш мөхәррире булып хезмәт иткән Зиннур Хөсниярның 65 яшьлек юбилей тантанасы булып узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии