НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Зиннур Хөсниярның 65 яшьлек юбилее: «Әтием бәхетле: ул салган йортта дүрт буын яши!»

Зиннур Хөсниярның 65 яшьлек юбилее: «Әтием бәхетле: ул салган йортта дүрт буын яши!»

«Татмедиа» акционерлык җәмгыяте бинасы янында татар матбугатының якты шәхесе – танылган язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, «Салават күпере» һәм «Сәхнә» журналларының баш мөхәррире булып хезмәт иткән Зиннур Хөсниярның 65 яшьлек юбилей тантанасы булып узды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии