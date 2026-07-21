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NASA выбрало проекты NIAC 2026: затемнение Солнца пылью и город на Венере

NASA выбрало проекты NIAC 2026: затемнение Солнца пылью и город на Венере

NASA подвело итоги отбора Phase I программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) на 2026 год. В число 15 проектов вошли разработки от JPL, университетов и частных компаний, направленные на радикально новые космические технологии.

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