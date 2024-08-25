Volkswagen показал салон нового кроссовера с «атмосферником»

Филиал SAIC-Volkswagen раскрыл интерьер Tharu XR — упрощенной версии «глобального» Tharu. Основой послужил китайский Volkswagen T-Cross, однако новый кроссовер отличился не только консервативной техникой, но и аналоговым интерфейсом! Подтверждены сочетания «атмосферника» и классического автомата, альтернатива — турбомотор с преселективным «роботом», а привод передний.