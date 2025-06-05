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Купить биткоин за рубли: цена и возможности

Как купить биткоин за рубли: актуальная цена и выгодные способы Биткоин (BTC) остается одной из самых популярных криптовалют в мире, привлекая внимание инвесторов, трейдеров и тех, кто ищет альтернативные способы хранения капитала.

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