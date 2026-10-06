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Новости Липецка

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Пожиилая липчанка повторно стала жертвой телефонных мошенников

Пожиилая липчанка повторно стала жертвой телефонных мошенников

Три года назад женщина уже стала жертвой мошенников, потеряв 300 тысяч рублей, а сейчас потеряла ещё 195 тысяч, поверив в рост дохода от инвестиций.

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