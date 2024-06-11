Пожилого рыбака искали двое суток в Алматинской области

Обессиленного мужчину нашли на берегу реки, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщили в ведомстве, 8 июня текущего года 77-летний мужчина выехал на рыбалку на реку Или вблизи села Караой Балхашского района и не вернулся.