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Можно потерять зуб, но обрести спокойствие: ученые Пермского Политеха — о жевательной резинке

Можно потерять зуб, но обрести спокойствие: ученые Пермского Политеха — о жевательной резинке

﻿﻿Фото: azerbaijan_stockers Исследователи из Пермского политехнического университета рассказали, как жевательная резинка меняет прикус, разрушает пломбы, что будет, если ее проглотить и как выбрать «полезную» жвачку из десятков вариантов.

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