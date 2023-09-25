Можно потерять зуб, но обрести спокойствие: ученые Пермского Политеха — о жевательной резинке

Фото: azerbaijan_stockers Исследователи из Пермского политехнического университета рассказали, как жевательная резинка меняет прикус, разрушает пломбы, что будет, если ее проглотить и как выбрать «полезную» жвачку из десятков вариантов.
Популярные статьи
- Вторая Мировая: день за днём. 29 июля 1941 года. Тридцать восьмой день Великой Отечественной войны
- Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием
- Конвертеры озона – обязательная составляющая системы безопасности всех самолетов
Свежие комментарии