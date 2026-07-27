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В Кремле высказались о словах Зеленского по поводу военных КНДР на СВО

В Кремле высказались о словах Зеленского по поводу военных КНДР на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) для участия в специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

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