В Кремле высказались о словах Зеленского по поводу военных КНДР на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) для участия в специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии