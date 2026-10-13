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Новости Брянска

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Лошади прогуливаются у «Лития» в Фокинском районе Брянска

Лошади прогуливаются у «Лития» в Фокинском районе Брянска

Лошади, гуляющие у «Лития» в Брянске, стали поводом для улыбок горожан.Сегодня утром, 13 октября, лошади, давно уже ставшие негласной достопримечательностью Брянска, прогуливались у «Лития» в Фокинском районе.

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