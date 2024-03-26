СИМ-СИМ, закройся: депутаты поспорили при введении запрета на парковку электросамокатов в центре Перми

Депутаты городской думы 26 марта в порядке эксперимента утвердили изменения в правила благоустройства, предложенные мэрией, которые касаются запрета на парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре Перми.
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