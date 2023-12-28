Сколько человек подписали контракт с Минобороны? Цифра впечатляет

Оборонное ведомство России впервые с начала СВО назвало число граждан, подписавших контракт. Вместе с тем стало известно, что ежедневно заявления на заключение контракта подают более полутора тысяч мужчин.
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