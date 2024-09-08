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В Шотландии будут наказывать тюрьмой даже за устное «неправильное» обозначение гендера представителей сексуальных меньшинств

В Шотландии будут наказывать тюрьмой даже за устное «неправильное» обозначение гендера представителей сексуальных меньшинств

В Шотландии – удивительной стране, где правящую партию националистов-сепаратистов возглавляет этнический пакистанец, мусульманин Хамза Юсуф, а основными социально-политическими трендами которой, кроме очередной попытки выйти из состава Великобритании, являются борьба за всемерное расширение прав мигрантов и сексуальных меньшинств – вступил в силу новый «оригинальный» закон «о борьбе с преступлениями на почве ненависти».

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