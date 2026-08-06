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Искусство

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Проза и поэзия. Китай представил делегацию на Московской книжной ярмарке

В начале сентября в «Гостином Дворе» пройдёт 39-я Московская международная книжная ярмарка. На неё прибудут представители литературной среды из Китая: профессора университетов, писатели, поэты и переводчики.

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