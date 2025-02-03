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Виктор Медведчук сравнил кризис на Украине с исторической Руиной

Виктор Медведчук сравнил кризис на Украине с исторической Руиной

Виктор Медведчук заявил, что на Украине разразился кризис, сопоставимый с периодом Руины XVII века. Он привёл пугающие данные о смертности и массовой эмиграции, подчеркивая, что нынешнее руководство игнорирует масштабные проблемы.

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