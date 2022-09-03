Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Благотворительную акцию «Помоги пойти учиться» провели полицейские в высокогорных районах Северной Осетии

Родители поблагодарили сотрудников полиции за проявленную заботу и поддержку.  Вот уже не первый год Отделение МВД России по Ирафскому району присоединяется к акции «Помоги пойти учиться», организованной для оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх