Благотворительную акцию «Помоги пойти учиться» провели полицейские в высокогорных районах Северной Осетии

Родители поблагодарили сотрудников полиции за проявленную заботу и поддержку. Вот уже не первый год Отделение МВД России по Ирафскому району присоединяется к акции «Помоги пойти учиться», организованной для оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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