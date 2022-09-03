Благотворительную акцию «Помоги пойти учиться» провели полицейские в высокогорных районах Северной Осетии

Родители поблагодарили сотрудников полиции за проявленную заботу и поддержку. Вот уже не первый год Отделение МВД России по Ирафскому району присоединяется к акции «Помоги пойти учиться», организованной для оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.