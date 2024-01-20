РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Опять будем отвечать только? Почему не можем бить на опережение?Назван возможный ...
  • александр
    Когда в стране множество проблем - мигранты, СВО, пятая колонна( в науке,  производтстве , искусстве и т.д...). -Созд...Мизулина предложи...
  • Сергей Андросов
    А они что думали, что мы им в жопу будем дуть и пряниками кормить? И глазки ладошками закроем, вы там размещайте, мы ...На Украине заявил...

Цифровые профили с данными мигрантов появятся в России

Цифровые профили с данными мигрантов появятся в России

Скриншот видео В России для иностранных рабочих создадут цифровые профили. По распоряжению правительства в электронном документе объединят сведения миграционного учета, которые сейчас содержатся в разных ведомствах, включая силовые.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх