Цифровые профили с данными мигрантов появятся в России

Скриншот видео В России для иностранных рабочих создадут цифровые профили. По распоряжению правительства в электронном документе объединят сведения миграционного учета, которые сейчас содержатся в разных ведомствах, включая силовые.
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