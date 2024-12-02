Возвращение истории: Трамп назначает BRICS конкурентом американского мира

Будущий американский президент Трамп в своей соцсети Truth стал угрожать странам, пытающимся отойти от использования доллара тем, что в США пошлины на их товары будут установлены на уровне 100%, что неминуемо снизит их сбыт.
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