Задержан подозреваемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

ФСБ задержала агента СБУ, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. По данным ФСБ, задержанный после начала специальной военной операции выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ.
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