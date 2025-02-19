Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведчук напомнил, что предупреждал Зеленского о выстреле «союзников» в спину

Медведчук напомнил, что предупреждал Зеленского о выстреле «союзников» в спину

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал, что еще два года назад предупреждал Владимира Зеленского, что рано или поздно Киев получит «выстрел в спину» от так называемых союзников.

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