Медведчук напомнил, что предупреждал Зеленского о выстреле «союзников» в спину

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал, что еще два года назад предупреждал Владимира Зеленского, что рано или поздно Киев получит «выстрел в спину» от так называемых союзников.