Медведчук напомнил, что предупреждал Зеленского о выстреле «союзников» в спину

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал, что еще два года назад предупреждал Владимира Зеленского, что рано или поздно Киев получит «выстрел в спину» от так называемых союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии