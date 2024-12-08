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Военкор объяснил, почему падение Сирии было предсказуемым

Военкор объяснил, почему падение Сирии было предсказуемым

Дамаск пал и Сирия пала. На это потребовалось меньше двух недель. Орды протурецких и проамериканских «бармалеев» без боя взяли древний и сакральный город.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Какую плату теперь заплатят США и турецкий бармалей??? Вот это важно.
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14 час.
VC
Vasilii Chitin
Ни хрена тут военкор не объяснил. И никакие военспецы и политики не предполагали. Курская обл.- за неделю 1,5тыс. кв.км. , Сирия-2 недели и вся страна. А разведка не спит, знает всё. Как тот военкор.
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14 час.

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