Дамаск пал и Сирия пала. На это потребовалось меньше двух недель. Орды протурецких и проамериканских «бармалеев» без боя взяли древний и сакральный город.
Военкор объяснил, почему падение Сирии было предсказуемым
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Какую плату теперь заплатят США и турецкий бармалей??? Вот это важно.
Ответить
14 час.
VC
Vasilii Chitin
Ни хрена тут военкор не объяснил. И никакие военспецы и политики не предполагали. Курская обл.- за неделю 1,5тыс. кв.км. , Сирия-2 недели и вся страна. А разведка не спит, знает всё. Как тот военкор.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии