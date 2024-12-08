Военкор объяснил, почему падение Сирии было предсказуемым

VC

Vasilii Chitin

Ни хрена тут военкор не объяснил. И никакие военспецы и политики не предполагали. Курская обл.- за неделю 1,5тыс. кв.км. , Сирия-2 недели и вся страна. А разведка не спит, знает всё. Как тот военкор.